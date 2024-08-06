Перечислены напитки, которые сжигают жир

Вода с лимоном. В лимоне содержится витамин С, который ускоряет метаболизм. Кроме того, в состав этого фрукта входит клетчатка. Благодаря воде с лимоном вы избавитесь от токсинов, укрепите иммунитет.

Зелёный чай. Кофеин ускоряет обмен веществ, даёт заряд энергии.

Имбирный чай. Этот напиток уменьшает воспаление, успокаивает желудок. Также известно, что имбирь подавляет аппетит.