Перечислены напитки, которые сжигают жир

Опубликовано 06 августа 2024, 20:15
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Перечислены напитки, которые сжигают жирДобавьте их в свой рацион
Определённые напитки, если их употреблять с утра, помогают быстрее сбросить вес. Всё потому, что они дают ощущение лёгкости на весь день, хорошо насыщают.
Вода с лимоном. В лимоне содержится витамин С, который ускоряет метаболизм. Кроме того, в состав этого фрукта входит клетчатка. Благодаря воде с лимоном вы избавитесь от токсинов, укрепите иммунитет.
Зелёный чай. Кофеин ускоряет обмен веществ, даёт заряд энергии.
Имбирный чай. Этот напиток уменьшает воспаление, успокаивает желудок. Также известно, что имбирь подавляет аппетит.
Чёрный кофе. Он представляет собой отличный источник кофеина. При этом кофе низкокалориен.
Вода. Если вы станете выпивать стакан воды перед приёмом пищи, то вы съедите в итоге меньше.
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Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова