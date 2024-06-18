Перечислены натуральные средства для подавления аппетита

Продукты с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка требует больше времени для переваривания, поэтому вы будете дольше чувствовать сытость. Также она помогает регулировать уровень сахара в крови. В сутки рекомендуется потреблять 31 г (мужчины) и 25 г (женщины) клетчатки в сутки. Старайтесь ежедневно потреблять пищу, содержащую много клетчатки, в том числе фрукты, овощи, орехи и семена, бобовые, цельнозерновые. При этом увеличивайте потребление клетчатки постепенно и выпивайте много воды в течение дня.

Пажитник. Его семена богаты растворимой клетчаткой. Она способствует замедлению пищеварения и усвоению углеводов. Вы можете добавлять семена пажитника в салат для вкуса или пить чай из этого растения.

Перец чили. В его состав входит капсаицин, который снижает аппетит и ускоряет сжигание жира. Одно исследование показало, что употребление перца чили во время ужина увеличивает чувство сытости и уменьшает желание есть ночью. В ходе другого исследования выяснилось, что те, кто ел на завтрак продукты, содержащие красный перец чили, съедали на обед калорий меньше, в особенности жиров и углеводов.

Постный белок. Это курица, рыба, тофу, яйца и бобовые. Добавляйте их в каждый приём пищи. Так вы станете потреблять меньше калорий в целом. Исследования показывают, что около 30% вашего ежедневного количества калорий должно поступать из источников белка.