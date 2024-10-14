Перечислены научно доказанные преимущества голодания для здоровья

Улучшение уровня сахара в крови. Прерывистое голодание улучшает контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом и у тех, кто подвержен его развитию. Одно исследование показало, что 90% участников сократили приём лекарств от диабета, а более половины достигли ремиссии после трёх месяцев прерывистого голодания.

Борьба с воспалением. В ходе одного исследования выяснилось, что голодание значительно снизило уровень ключевого маркера воспаления в кровотоке. Другая работа показала, что у тех, кто периодически голодал в течение года, наблюдалось снижение уровня воспаления и факторов риска сердечных заболеваний по сравнению с людьми, которые этого не делали.

Помощь в потере веса. Благодаря периодическому голоданию организм потребляет меньше калорий, сжигает жировые запасы для получения энергии. Также это потенциально влияет на гормоны голода, усиливая чувство сытости.

Увеличение секреции гормона роста. Голодание увеличивает количество гормона роста человека (ГРЧ). Этот белок поддерживает рост, контроль веса, метаболизм и мышечную силу.