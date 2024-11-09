Перечислены научно доказанные способы снять стресс за 10 минут или меньше

Перечислены научно доказанные способы снять стресс за 10 минут или меньшеВозьмите их на заметку
Хизер З. Лайонс, доктор философии, лицензированный психолог и владелица Baltimore Therapy Group в Таусоне, отмечает: ни одна стратегия избавления от стресса не подходит вообще всем. Попробуйте придерживаться какого-то одного метода несколько дней подряд. Если он не помогает или заставляет вас нервничать ещё больше, то перейдите к другому.
Вот несколько эффективных стратегий управления стрессом.
Дышите глубоко. Одно исследование в журнале Cognition and Emotion показало, что разные эмоциональные состояния связаны с определёнными моделями дыхания. Глубокое дыхание поставляет больше кислорода в мозг и может снизить уровень гормона стресса. Чтобы попробовать это на практике, вдыхайте медленно и глубоко через нос в течение 5 секунд. Затем задействуйте диафрагму и медленно выдохните.
Попробуйте прогрессивную мышечную релаксацию. Это управляемая модель удержания и снятия напряжения в мышцах по всему телу. Часто это делается от пальцев ног к голове или от головы к пальцам ног.
Попробуйте йогу. Медленная йога позволяет удерживать определённые позы, напрягая и расслабляя мышцы. При этом вы дышите медленно и глубоко. Всего 10 минут такой практики уменьшат стресс.
Сделайте уборку. Согласно исследованию в журнале Mindfulness, участники, которые мыли посуду, чувствовали себя более осознанными и позитивными, чем люди, которые не занимались уборкой.
Используйте свой нос. Попробуйте вдыхать эфирные масла или другие ностальгические ароматы для противостояния стрессу. Наиболее полезны для снижения уровня стресса такие ароматы, как горький апельсин, бергамот, ладан, лаванда, роза, сандаловое дерево, ветивер, иланг-иланг.
Выйдите на улицу. Было обнаружено, что даже 10 минут сидения или прогулки на природе помогают уменьшить стресс и улучшить психическое здоровье.
Выразите благодарность за происходящее и произошедшее. Напишите 3−5 вещей, за которые вы благодарны, или сделайте благодарственную записку для друга, члена семьи или коллеги. Исследования показывают, что это делает счастливее, вызывает много положительных эмоций, смягчает стресс и даже способствует выбору более здоровых продуктов питания.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.