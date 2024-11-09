Перечислены научно доказанные способы снять стресс за 10 минут или меньше

Хизер З. Лайонс, доктор философии, лицензированный психолог и владелица Baltimore Therapy Group в Таусоне, отмечает: ни одна стратегия избавления от стресса не подходит вообще всем. Попробуйте придерживаться какого-то одного метода несколько дней подряд. Если он не помогает или заставляет вас нервничать ещё больше, то перейдите к другому.

Вот несколько эффективных стратегий управления стрессом.

Дышите глубоко. Одно исследование в журнале Cognition and Emotion показало, что разные эмоциональные состояния связаны с определёнными моделями дыхания. Глубокое дыхание поставляет больше кислорода в мозг и может снизить уровень гормона стресса. Чтобы попробовать это на практике, вдыхайте медленно и глубоко через нос в течение 5 секунд. Затем задействуйте диафрагму и медленно выдохните.

Попробуйте прогрессивную мышечную релаксацию. Это управляемая модель удержания и снятия напряжения в мышцах по всему телу. Часто это делается от пальцев ног к голове или от головы к пальцам ног.

Попробуйте йогу. Медленная йога позволяет удерживать определённые позы, напрягая и расслабляя мышцы. При этом вы дышите медленно и глубоко. Всего 10 минут такой практики уменьшат стресс.

Сделайте уборку. Согласно исследованию в журнале Mindfulness, участники, которые мыли посуду, чувствовали себя более осознанными и позитивными, чем люди, которые не занимались уборкой.