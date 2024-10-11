Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 октября 2024, 19:30
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Перечислены научно доказанные способы защититься от рака

Об этом важно знать
Хотя универсального подхода к снижению риска развития рака нет, вы всё ещё можете кое-что сделать. Вот что показывают исследования.
Перечислены научно доказанные способы защититься от рака
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Не откладывайте профилактические осмотры. Известно, например, что рак толстой кишки - это вторая по значимости причина смерти от рака среди темнокожих людей в США. Несмотря на это, многие из них не проходят своевременно обследование на этот вид рака.

Обеспечьте себе здоровый сон. Бессонница была связана с повышенным риском возникновения рака яичников. Правда, учёные обнаружили, что бессонница повышает вероятность развития только одного типа рака яичников. Также она была связана с худшей общей выживаемостью при этой форме рака.

Перечислены научно доказанные способы защититься от рака
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Узнайте о рисках и преимуществах ежедневного приёма аспирина. Эти таблетки связаны с воспалением и кровотечением, если их принимать каждый день.

Сократите потребление подслащённых сахаром напитков. Команда учёных недавно обнаружила положительную связь между употреблением сахаросодержащих напитков и раком печени. При этом Лунгао Чжао, доктор наук, ведущий автор исследования, говорит, что результаты носят наблюдательный характер.

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