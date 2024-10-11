Перечислены научно доказанные способы защититься от рака

Не откладывайте профилактические осмотры. Известно, например, что рак толстой кишки - это вторая по значимости причина смерти от рака среди темнокожих людей в США. Несмотря на это, многие из них не проходят своевременно обследование на этот вид рака.

Обеспечьте себе здоровый сон. Бессонница была связана с повышенным риском возникновения рака яичников. Правда, учёные обнаружили, что бессонница повышает вероятность развития только одного типа рака яичников. Также она была связана с худшей общей выживаемостью при этой форме рака.