Перечислены научно доказанные способы защититься от рака

Перечислены научно доказанные способы защититься от ракаОб этом важно знать
Не откладывайте профилактические осмотры. Известно, например, что рак толстой кишки - это вторая по значимости причина смерти от рака среди темнокожих людей в США. Несмотря на это, многие из них не проходят своевременно обследование на этот вид рака.
Обеспечьте себе здоровый сон. Бессонница была связана с повышенным риском возникновения рака яичников. Правда, учёные обнаружили, что бессонница повышает вероятность развития только одного типа рака яичников. Также она была связана с худшей общей выживаемостью при этой форме рака.
Узнайте о рисках и преимуществах ежедневного приёма аспирина. Эти таблетки связаны с воспалением и кровотечением, если их принимать каждый день.
Сократите потребление подслащённых сахаром напитков. Команда учёных недавно обнаружила положительную связь между употреблением сахаросодержащих напитков и раком печени. При этом Лунгао Чжао, доктор наук, ведущий автор исследования, говорит, что результаты носят наблюдательный характер.
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