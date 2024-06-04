Перечислены научные факты, которые нужно знать о микропластике в нашем теле

Учёные очень обеспокоены возможным негативным влиянием микропластика на организм человека. И вот в каких органах его наличие особенно опасно.

Лёгкие и кровь. Результаты исследования, опубликованного в 2022 году, показали, что из 22 человек, у которых брали кровь, частицы микропластика обнаружили у почти 80%. Кроме того, эти частицы попадают и в лёгкие, так как микропластик повсюду в воздухе. Попадая в кровь, частицы пластика могут циркулировать в организме и накапливаться в тканях.

Артерии. Согласно данным одной работы, люди, у которых в артериальных бляшках был пластик, имели больший риск инсульта или сердечного приступа в будущем. Спустя три года учёные обнаружили, что 60% участников, у которых обнаружили в бляшках микропластик и нанопластик, в 4,5 раза чаще сталкивались с инсультом или сердечным приступом либо умирали по любой причине.