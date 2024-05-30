Перечислены необычные факты о бананах

Перечислены необычные факты о бананахМногие из нас любят эти фрукты
Фрукт или ягода? С точки зрения ботаники, банан — это многосеменная толстокожая ягода.
Бананы не растут на дереве-пальме. На самом деле эти плоды находятся на высокой и крупнолистовой «банановой» трава (до 7−10 м в высоту), а не на дереве.
Бананы бывают разного цвета. Есть такие виды бананов, которые в пищу добавляют лишь в варёном или жареном виде. Также существуют бананы с зелёной, оранжевой, чёрной, красной, розовой кожурой.
Банан — плод счастья. В них много витамина В6, который помогает в борьбе со стрессом, усталостью, депрессией, а также калия, магния, аминокислоты триптофана. Последняя способствует образованию серотонина в организме.
Бананы — топливо будущего? Учёные придумали создавать из смеси кожуры бананов и опилок топливные брикеты для отопления, биотопливо и пр.
Банан — второе по популярности пищевое растение в мире. Ежегодно производится около 114 млн т этих продуктов в год. Больше всего — в Индии, Китае, Филиппинах, Эквадоре, Бразилии.
Одежда из бананов. Определённые сорта бананов подходят для создания текстиля.
Фильтры из банановой кожуры. Они позволяют очистить воду, удалить из неё тяжёлые металлы. Для этого кожуру высушивают и измельчают.
Моряки в старину боялись бананов. В них могли оказаться опасные насекомые. Кроме того, плоды бананов быстро портятся и выделяют при созревании газ метан.
Молотки в виде бананов. Их производит в Японии фирма Iron Factory Ikeda. Такие молотки изготавливаются из металла.