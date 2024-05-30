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Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 мая 2024, 23:15
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Перечислены необычные факты о бананах

Многие из нас любят эти фрукты
Бананы очень вкусные и питательные. Кроме того, с ними связаны несколько удивительных фактов.
Перечислены необычные факты о бананах
© Freepik

Фрукт или ягода? С точки зрения ботаники, банан — это многосеменная толстокожая ягода.

Бананы не растут на дереве-пальме. На самом деле эти плоды находятся на высокой и крупнолистовой «банановой» трава (до 7−10 м в высоту), а не на дереве.

Бананы бывают разного цвета. Есть такие виды бананов, которые в пищу добавляют лишь в варёном или жареном виде. Также существуют бананы с зелёной, оранжевой, чёрной, красной, розовой кожурой.

Банан — плод счастья. В них много витамина В6, который помогает в борьбе со стрессом, усталостью, депрессией, а также калия, магния, аминокислоты триптофана. Последняя способствует образованию серотонина в организме.

Бананы — топливо будущего? Учёные придумали создавать из смеси кожуры бананов и опилок топливные брикеты для отопления, биотопливо и пр.

Перечислены необычные факты о бананах
© Gerda Arendt

Банан — второе по популярности пищевое растение в мире. Ежегодно производится около 114 млн т этих продуктов в год. Больше всего — в Индии, Китае, Филиппинах, Эквадоре, Бразилии.

Одежда из бананов. Определённые сорта бананов подходят для создания текстиля.

Фильтры из банановой кожуры. Они позволяют очистить воду, удалить из неё тяжёлые металлы. Для этого кожуру высушивают и измельчают.

Моряки в старину боялись бананов. В них могли оказаться опасные насекомые. Кроме того, плоды бананов быстро портятся и выделяют при созревании газ метан.

Молотки в виде бананов. Их производит в Японии фирма Iron Factory Ikeda. Такие молотки изготавливаются из металла.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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