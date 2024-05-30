Перечислены необычные факты о бананах

Фрукт или ягода? С точки зрения ботаники, банан — это многосеменная толстокожая ягода.

Бананы не растут на дереве-пальме. На самом деле эти плоды находятся на высокой и крупнолистовой «банановой» трава (до 7−10 м в высоту), а не на дереве.

Бананы бывают разного цвета. Есть такие виды бананов, которые в пищу добавляют лишь в варёном или жареном виде. Также существуют бананы с зелёной, оранжевой, чёрной, красной, розовой кожурой.

Банан — плод счастья. В них много витамина В6, который помогает в борьбе со стрессом, усталостью, депрессией, а также калия, магния, аминокислоты триптофана. Последняя способствует образованию серотонина в организме.

Бананы — топливо будущего? Учёные придумали создавать из смеси кожуры бананов и опилок топливные брикеты для отопления, биотопливо и пр.