Перечислены необычные признаки обезвоживания

Признаки обезвоживания не всегда бывают очевидными. Вот несколько самых необычных из них.

Неприятный запах изо рта. Обезвоживание может помешать вашему организму вырабатывать достаточное количество слюны. В результате у вас во рту будет много бактерий, что приведёт к неприятному запаху изо рта.

Сухая или покрасневшая кожа. Также кожа может терять эластичность при недостатке воды.

Мышечные судороги. Они могут возникнуть при выполнении физических упражнений, особенно в жаркую погоду. Кроме того, после тренировки рекомендуется употреблять напитки с электролитами, чтобы снизить вероятность развития судорог.