Перечислены необычные признаки обезвоживания

Перечислены необычные признаки обезвоживанияНе игнорируйте их
Признаки обезвоживания не всегда бывают очевидными. Вот несколько самых необычных из них.
Неприятный запах изо рта. Обезвоживание может помешать вашему организму вырабатывать достаточное количество слюны. В результате у вас во рту будет много бактерий, что приведёт к неприятному запаху изо рта.
Сухая или покрасневшая кожа. Также кожа может терять эластичность при недостатке воды.
Мышечные судороги. Они могут возникнуть при выполнении физических упражнений, особенно в жаркую погоду. Кроме того, после тренировки рекомендуется употреблять напитки с электролитами, чтобы снизить вероятность развития судорог.
Лихорадка и озноб. Чем выше температура тела, тем сильнее может быть обезвоживание. В этом случае нужно немедленно охладиться и обратиться к врачу.
Тяга к еде, особенно к сладкому. При обезвоживании печени может быть сложно высвободить гликоген (запасённую глюкозу).
Головные боли. Для её облегчения выпейте стакан воды и старайтесь употреблять много жидкости в течение дня.
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