Перечислены неочевидные признаки неалкогольной жировой болезни печени

Вот пять симптомов, указывающих на наличие неалкогольной жировой болезни печени.

Вы можете чувствовать себя чрезмерно уставшим. Когда печень перегружена избытком жира, она с трудом выполняет жизненно важные функции. Это приводит к истощению.

Вы можете ощущать боль или дискомфорт в правой верхней части живота. Это место, где расположена печень.

У вас может произойти непреднамеренное увеличение веса. Это связано с тем, что резистентность к инсулину может увеличить накопление жира в печени, повреждая ее клетки и нарушая их способность нормально функционировать.