Перечислены неочевидные симптомы проблем с кишечником

Доктор Кеннет Браун, сертифицированный гастроэнтеролог, отметил, что вздутие живота может указывать на избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике и другие воспалительные проблемы в организме.

Но это ещё не всё. Кожные заболевания могут отражать состояние кишечника. О проблемах с этим органом сигнализируют необъяснимые вспышки акне, экзема или необычно сухая кожа.