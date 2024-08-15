Перечислены неочевидные симптомы проблем с кишечником

Перечислены неочевидные симптомы проблем с кишечникомОбратите на них внимание
Доктор Кеннет Браун, сертифицированный гастроэнтеролог, отметил, что вздутие живота может указывать на избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике и другие воспалительные проблемы в организме.
Но это ещё не всё. Кожные заболевания могут отражать состояние кишечника. О проблемах с этим органом сигнализируют необъяснимые вспышки акне, экзема или необычно сухая кожа.
Дополнительные признаки воспаления кишечника — это бессонница и усталость. В основном это связано с серотонином, который является строительным блоком мелатонина (гормона сна). Исследования показывают, что наш кишечник — основной источник выработки мелатонина. Несбалансированный микробиом способен нарушить режим сна, привести к бессоннице.
Ещё один симптом проблем с кишечником — постоянная тяга к сладкому. Когда вы едите множество обработанных продуктов, сахара, ваш микробиом меняется в пользу бактерий, которые любят сахар. Эти бактерии сигнализируют мозгу о потребности в большем количестве сладостей.
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