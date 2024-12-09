Перечислены неожиданные преимущества для здоровья зелёной фасоли

Защита здоровья костей. В зелёной фасоли содержится много витамина К. Его нехватка может повысить риск возникновения остеопороза, приводящего к ослаблению костей.

Помощь в контроле веса. Зелёная фасоль содержит мало калорий (31 ккал в одной чашке) и в ней нет жиров. Также в ней множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ.

Защита пищеварительной системы и здоровья кишечника. Дело в том, что зелёная фасоль относится к продуктам с низким содержанием FODMAP (ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов — углеводов, которые трудно переваривать организму).

Улучшение здоровья сердца. Регулировать кровяное давление в зелёной фасоли помогают калий и фолиевая кислота, а снизить уровень холестерина в крови — клетчатка и белок.

Поддержание здоровья глаз. Из одной порции сырой зелёной фасоли вы получите около 15% рекомендуемой суточной нормы витамина, А и до 25% дневной нормы витамина С.