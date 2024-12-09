Перечислены неожиданные преимущества для здоровья зелёной фасоли

Перечислены неожиданные преимущества для здоровья зелёной фасолиЭто очень питательный овощ
Защита здоровья костей. В зелёной фасоли содержится много витамина К. Его нехватка может повысить риск возникновения остеопороза, приводящего к ослаблению костей.
Помощь в контроле веса. Зелёная фасоль содержит мало калорий (31 ккал в одной чашке) и в ней нет жиров. Также в ней множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ.
Защита пищеварительной системы и здоровья кишечника. Дело в том, что зелёная фасоль относится к продуктам с низким содержанием FODMAP (ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов — углеводов, которые трудно переваривать организму).
Улучшение здоровья сердца. Регулировать кровяное давление в зелёной фасоли помогают калий и фолиевая кислота, а снизить уровень холестерина в крови — клетчатка и белок.
Поддержание здоровья глаз. Из одной порции сырой зелёной фасоли вы получите около 15% рекомендуемой суточной нормы витамина, А и до 25% дневной нормы витамина С.
Польза во время беременности. Ключевую роль в поддержании здоровья беременных женщин играют витамины группы В, фолат, рибофлавин и тиамин. Все они есть в зелёной фасоли.
Уменьшение симптомов депрессии. В зелёной фасоли содержится фолат, который снижает уровень аминокислоты гомоцистеина. Некоторые исследования демонстрируют, что ежедневное употребление фолиевой кислоты также помогает в лечении депрессии, но если это сочетать с лечением лекарствами.
Польза при анемии. В зелёной фасоли содержится железо. Оно помогает переносить кислород из лёгких к клеткам по всему телу.
Защита от рака. Помогают в этом хлорофилл, растворимая клетчатка, резистентный крахмал и фенольные соединения, которые содержатся в зелёной фасоли.
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