Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 декабря 2024, 08:15
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Перечислены неожиданные преимущества для здоровья зелёной фасоли

Это очень питательный овощ
Исследования показывают, что зелёная фасоль содержит вещества, полезные для сердца, прочности костей, контроля рака и многого другого. Вот несколько причин, по которым этот продукт стоит добавить в ежедневный рацион.
Перечислены неожиданные преимущества для здоровья зелёной фасоли
© Photo: Alex Lepe; Food Styling: Rachel Perlmutter

Защита здоровья костей. В зелёной фасоли содержится много витамина К. Его нехватка может повысить риск возникновения остеопороза, приводящего к ослаблению костей.

Помощь в контроле веса. Зелёная фасоль содержит мало калорий (31 ккал в одной чашке) и в ней нет жиров. Также в ней множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ.

Защита пищеварительной системы и здоровья кишечника. Дело в том, что зелёная фасоль относится к продуктам с низким содержанием FODMAP (ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов — углеводов, которые трудно переваривать организму).

Улучшение здоровья сердца. Регулировать кровяное давление в зелёной фасоли помогают калий и фолиевая кислота, а снизить уровень холестерина в крови — клетчатка и белок.

Поддержание здоровья глаз. Из одной порции сырой зелёной фасоли вы получите около 15% рекомендуемой суточной нормы витамина, А и до 25% дневной нормы витамина С.

Перечислены неожиданные преимущества для здоровья зелёной фасоли
© PeopleImages / Getty Images

Польза во время беременности. Ключевую роль в поддержании здоровья беременных женщин играют витамины группы В, фолат, рибофлавин и тиамин. Все они есть в зелёной фасоли.

Уменьшение симптомов депрессии. В зелёной фасоли содержится фолат, который снижает уровень аминокислоты гомоцистеина. Некоторые исследования демонстрируют, что ежедневное употребление фолиевой кислоты также помогает в лечении депрессии, но если это сочетать с лечением лекарствами.

Польза при анемии. В зелёной фасоли содержится железо. Оно помогает переносить кислород из лёгких к клеткам по всему телу.

Защита от рака. Помогают в этом хлорофилл, растворимая клетчатка, резистентный крахмал и фенольные соединения, которые содержатся в зелёной фасоли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.