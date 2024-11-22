Перечислены низкокалорийные продукты, которые нужно есть после 50 лет для стройного тела

Вот какие продукты помогут вам после 50 лет быть в хорошей форме.

Крестоцветные овощи. Это брокколи, листовая и цветная капуста. Они содержат много антиоксидантов, которые защищают от рака и болезней сердца. Также эти овощи богаты клетчаткой. Она хорошо насыщает и помогает предотвратить переедание в течение дня.

Ягоды. Черника, клубника, малина и ежевика дадут организму много клетчатки и питательных веществ. Кроме того, в ягодах меньше углеводов, чем во фруктах.

Листовая зелень. Салат ромэн, шпинат, мангольд, бок-чой в своём составе имеют множество питательных веществ, антиоксидантов, клетчатки.