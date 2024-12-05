Перечислены ошибки в питании во время праздников, которые приводят к появлению жира на животе

Отказ от сытного перекуса перед посиделками. Минди Хаар, доктор философии, сертифицированный диетолог, говорит, что это часто приводит к перееданию за столом. Чтобы контролировать потребление калорий, Минди Хаар и Алекс Эвинк, магистр наук и дипломированный диетолог, советуют перед тем, как отправиться на праздничные мероприятия, съесть что-то сытное и полезное. Этот перекус должен содержать белок и клетчатку. Это может быть греческий йогурт и малиновое парфе или яблоки и арахисовое масло.

Отказ от проверки меню заранее. Многие блюда и закуски на первый взгляд кажутся полезными, но это вовсе не так.

Переоценка количества сожжённых калорий. За час ходьбы, бега или езды на велосипеде можно сжечь только 300−400 калорий. Учитывайте это, когда будете есть большие порции основных блюд или высококалорийные десерты.