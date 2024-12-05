Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 декабря 2024, 08:15
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Перечислены ошибки в питании во время праздников, которые приводят к появлению жира на животе

О них рассказали диетологи
В праздничные дни легко отказаться от диеты и побаловать себя чем-то вкусным. Но важно при этом избегать определённых ошибок, которые способствуют набору веса.
Перечислены ошибки в питании во время праздников, которые приводят к появлению жира на животе
© Wealth of Geeks via AP

Отказ от сытного перекуса перед посиделками. Минди Хаар, доктор философии, сертифицированный диетолог, говорит, что это часто приводит к перееданию за столом. Чтобы контролировать потребление калорий, Минди Хаар и Алекс Эвинк, магистр наук и дипломированный диетолог, советуют перед тем, как отправиться на праздничные мероприятия, съесть что-то сытное и полезное. Этот перекус должен содержать белок и клетчатку. Это может быть греческий йогурт и малиновое парфе или яблоки и арахисовое масло.

Отказ от проверки меню заранее. Многие блюда и закуски на первый взгляд кажутся полезными, но это вовсе не так.

Переоценка количества сожжённых калорий. За час ходьбы, бега или езды на велосипеде можно сжечь только 300−400 калорий. Учитывайте это, когда будете есть большие порции основных блюд или высококалорийные десерты.

Перечислены ошибки в питании во время праздников, которые приводят к появлению жира на животе
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Употребление пищи слишком быстро. Медленное питание поможет съесть меньше, чем обычно. Всё дело в том, что мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, что желудок полон и мы сыты.

Наслаждение праздничными угощениями все выходные. Из-за этого вы столкнётесь со стрессом после праздников, поскольку такой выбор может привести к набору веса.

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