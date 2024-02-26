Перечислены основные черты характера великих деятелей искусства

Перечислены основные черты характера великих деятелей искусстваНа примере Бетховена
Как правило, деятели искусства интроверты. Это вполне естественно, поскольку они проводят много времени в одиночестве. Хорошим примером может послужить Пабло Пикассо. В квартире на Монпарнасе в Париже он отвёл самую большую комнату под живопись и запретил кому-либо входить туда без его разрешения. Работал он там до наступления темноты.
Часто добросовестность ассоциируется у нас с порядком и организованностью, в то время как деятели искусства обычно воспринимаются как рассеянные и «хаотичные» люди. Однако у них просто присутствуют в характере другие аспекты добросовестности: потребность в достижениях, сильное желание преуспеть и высокий уровень дисциплины. В качестве примера можно вспомнить Фриду Кало, которая, несмотря на проблемы со здоровьем в детстве и прикованность к постели после аварии в 18 лет, приложила огромные усилия, чтобы продолжить рисовать.
Психологии также не обнаружили связи между повышенным невротизмом и высокими художественными способностями. Сильная эмоциональная чувствительность не всегда приводит к нестабильности. Но артисты также выражают в своих произведениях собственные переживания. В недавней книге «Спасённые песней» американская певица и автор песен Мэри Готье рассказывает свою историю травм и зависимостей, а также то, как написание песен и музыка дали ей чувство цели и помогли найти выход. Сейчас у неё уже хорошее психическое здоровье.
Люди, которые занимаются искусством, чувствуют, что должны развивать собственную уникальность и оригинальность. И то, что называется творческой Я-концепцией, иногда ошибочно интерпретируется как высокомерие. Например, в одном интервью испанский артист балета и хореограф Начо Дуато намекнул на необходимость отделиться от других, чтобы расти лично и профессионально.
Единственная черта, которая выделяет деятелей искусства среди других, — это открытость опыту. Она включает любопытство, желание открывать для себя что-то новое, понимание красоты и желание расширять горизонты. Классический пример этой черты можно найти у немецкого композитора Бетховена.
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