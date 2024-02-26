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Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 февраля 2024, 21:00
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Перечислены основные черты характера великих деятелей искусства

На примере Бетховена
Часто в попытке понять великих людей мы возводим их на пьедестал. Но на самом деле эти люди мало чем отличались от всех нас. Узнать подробнее их личности можно, рассмотрев «большую пятёрку» психологических столпов личности: экстраверсию, добросовестность, невротизм, доброжелательность и открытость опыту.

Как правило, деятели искусства интроверты. Это вполне естественно, поскольку они проводят много времени в одиночестве. Хорошим примером может послужить Пабло Пикассо. В квартире на Монпарнасе в Париже он отвёл самую большую комнату под живопись и запретил кому-либо входить туда без его разрешения. Работал он там до наступления темноты.

Часто добросовестность ассоциируется у нас с порядком и организованностью, в то время как деятели искусства обычно воспринимаются как рассеянные и «хаотичные» люди. Однако у них просто присутствуют в характере другие аспекты добросовестности: потребность в достижениях, сильное желание преуспеть и высокий уровень дисциплины. В качестве примера можно вспомнить Фриду Кало, которая, несмотря на проблемы со здоровьем в детстве и прикованность к постели после аварии в 18 лет, приложила огромные усилия, чтобы продолжить рисовать.

Перечислены основные черты характера великих деятелей искусства
© Pixabay/CC0 Public Domain

Психологии также не обнаружили связи между повышенным невротизмом и высокими художественными способностями. Сильная эмоциональная чувствительность не всегда приводит к нестабильности. Но артисты также выражают в своих произведениях собственные переживания. В недавней книге «Спасённые песней» американская певица и автор песен Мэри Готье рассказывает свою историю травм и зависимостей, а также то, как написание песен и музыка дали ей чувство цели и помогли найти выход. Сейчас у неё уже хорошее психическое здоровье.

Люди, которые занимаются искусством, чувствуют, что должны развивать собственную уникальность и оригинальность. И то, что называется творческой Я-концепцией, иногда ошибочно интерпретируется как высокомерие. Например, в одном интервью испанский артист балета и хореограф Начо Дуато намекнул на необходимость отделиться от других, чтобы расти лично и профессионально.

Единственная черта, которая выделяет деятелей искусства среди других, — это открытость опыту. Она включает любопытство, желание открывать для себя что-то новое, понимание красоты и желание расширять горизонты. Классический пример этой черты можно найти у немецкого композитора Бетховена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.