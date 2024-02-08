Перечислены основные полезные для организма свойства фисташек

Поддержание хорошего пищеварения. В фисташках содержится нерастворимая и растворимая клетчатка. Оба этих вида полезны для здоровья кишечника. Благодаря нерастворимой клетчатке стул становится регулярным, а за счёт растворимой — мягким и комфортным для его прохождения. Также известно, что продукты, богатые клетчаткой, снижают вероятность появления запора, рака толстой кишки, дивертикулита.

Защита здоровья сердца. Фисташки считаются хорошим источником питательных веществ, которые нужны для регулирования кровяного давления. Одно из таких веществ — калий. Также за счёт клетчатки и мононенасыщенных жиров эти орехи поддерживают здоровый уровень липидов в крови.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства. В фисташках из всех видов орехов больше всего лютеина и зеаксантина. Эти вещества обладают мощными клеточно-защитными свойствами. Кроме того, фисташки содержат такие антиоксиданты, как фенольные кислоты, флавоноиды и витамин Е.