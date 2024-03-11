Перечислены основные преимущества укропа для здоровья

Боль во время менструации. Примерно 16−91% женщин во время месячных испытывают боль, а у 2−29% она сильная. Одно небольшое исследование показало, что дополнительный порошок укропа был столь же эффективен в уменьшении боли при менструации, как и нестероидный противовоспалительный препарат, называемый мефенаминовой кислотой.

Боль и беспокойство при родах. Одно исследование показало, что семена укропа действительно можно использовать в качестве эффективного средства для уменьшения беспокойства во время родов и сокращения их продолжительности.

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