Перечислены основные причины неприятного запаха изо рта

Выработка кетонов может быть вызвана не только диабетом. Это могут быть и некоторые диеты: например, диета Аткинса, периодическое голодание 5:2. Один из побочных эффектов этих диет — неприятный запах изо рта.

Ещё одна причина появления неприятного запаха — чрезмерный рост бактерий, который этот запах вызывают. Они могут находиться между зубами, внутри и вокруг дёсен и языка, в задней части рта и горла.

У некоторых может развиться состояние под названием «глоточный мешок». В этом случае в задней части глотки образуется карман, где может накапливаться пища и жидкости.

Бактерии также могут вызывать инфекции во рту, такие как тонзиллит и абсцессы зубов, при которых ткани воспаляются или развивается гной.

Синусит тоже способен привести к попаданию инфицированных выделений в горло, вызывая неприятный запах изо рта.

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