Перечислены основные причины, по которым людям нравятся фильмы ужасов

Страх может быть захватывающим. Между волнением и страхом много общего. В обоих случаях у нас выделяются гормоны стресса, которые могут вызывать учащённое сердцебиение и дыхание, потоотделение, мышечное напряжение. Также мы чувствуем, что находимся как бы на грани. Исследования показывают, что люди, предрасположенные к сильным эмоциональным переживаниям, включая страх и волнение, обычно любят фильмы ужасов.

Чувство облегчения. Ужасы могут нравиться из-за чувства облегчения, которое мы испытываем, когда страшный момент в фильме прошёл.

Удовлетворение болезненного любопытства. Во многих фильмах ужасов есть зомби, оборотни и вампиры. Просмотр этих фильмов может удовлетворить любопытство некоторых людей.