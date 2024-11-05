Перечислены овощи, которые сжигают жир на животе

Брокколи. В ней много витаминов, минералов, антиоксидантов. Также брокколи содержит клетчатку, которая даёт ощущение сытости, и сульфорафан с противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Кабачок. Они содержат большое количество клетчатки, которая облегчает пищеварение, продлевает сытость. Кроме того, из кабачков вы получите витамины, А и С, калий, магний.

Помидор. Эти овощи богаты ликопином, витаминами К, С. Ликопин представляет собой мощный антиоксидант.