Перечислены полезные для организма человека свойства винограда

Помощь при гипертонии, артрите, подагре. Особенно полезно есть виноград при подагре, высоком уровне содержания мочевой кислоты, мочекаменной болезни, повышенном давлении.

Выведение жидкости из организма. Благодаря винограду это происходит естественным путём.

Польза для зрения. В винограде есть антоцианы. Они надолго сохраняют остроту зрения, защищают от катаракты.

Средство от морщин. Виноград замедляет появление морщин.

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