Перечислены полезные для сердца привычки, которые замедлят старение

Биологический возраст человека определяется состоянием его тела. Ускоренное старение происходит, когда биологический возраст превышает хронологический (тот, что указан в паспорте). В этом случае у человека может быть повышена вероятность развития некоторых болезней, в том числе сердечно-сосудистых.

Новое исследование показало, что определённые привычки помогают снизить риск столкнуться с негативными последствиями для здоровья при ускоренном старении. Цзяньтао Ма, доктор философии, старший автор исследования и доцент Школы науки и политики питания имени Фридмана при Университете Тафтса, отметил, что вне зависимости от скорости старения нужно помнить о здоровых привычках. Это хорошее питание, физическая активность, отказ от табака, здоровый сон, контроль массы тела, уровня холестерина, сахара в крови, кровяного давления.