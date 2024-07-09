Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 июля 2024, 19:30
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Перечислены полезные для здоровья свойства гвоздики

Вот почему вам нужно есть эту пряность
Исследования показывают, что гвоздика как пряность имеет множество преимуществ для здоровья человека. Однако перед её употреблением нужно проконсультироваться с врачом.
Перечислены полезные для здоровья свойства гвоздики
© The Spice House

Содержит много антиоксидантов. В гвоздике есть витамины, минералы, антиоксиданты. В качестве природного антиоксиданта в составе этой пряности можно назвать эвгенол.

Хорошо сказывается на здоровье печени. Результаты исследования 2022 года показали, что экстракт гвоздики заживляет повреждение печени, связанное с тиоацетамидом. Правда, работ, доказывающих пользу этого продукта для печени, ещё слишком мало.

Защищает от рака. Некоторые исследования демонстрируют, что масло гвоздики защищает от рака.

Уничтожает бактерии. Научно доказано, что у гвоздики есть противомикробные свойства.

Перечислены полезные для здоровья свойства гвоздики
© Pixabay gate74

Контролирует уровень сахара в крови. В ходе одного исследования выяснилось, что у тех, кто принимал 250 мг экстракта гвоздики в сутки в течение 30 дней, намного меньше повысился уровень сахара в крови после еды.

Укрепляет кости. Результаты исследований на животных позволяют сделать вывод, что эвгенол может привести к увеличению костной массы.

Избавляет от болей в желудке. Некоторые исследования показывают, что эвгенол помогает в лечении язвы желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.