Перечислены полезные для здоровья свойства гвоздики

Содержит много антиоксидантов. В гвоздике есть витамины, минералы, антиоксиданты. В качестве природного антиоксиданта в составе этой пряности можно назвать эвгенол.

Хорошо сказывается на здоровье печени. Результаты исследования 2022 года показали, что экстракт гвоздики заживляет повреждение печени, связанное с тиоацетамидом. Правда, работ, доказывающих пользу этого продукта для печени, ещё слишком мало.

Защищает от рака. Некоторые исследования демонстрируют, что масло гвоздики защищает от рака.

Уничтожает бактерии. Научно доказано, что у гвоздики есть противомикробные свойства.