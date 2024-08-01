Перечислены полезные для здоровья свойства капусты

Вот какими полезными для здоровья свойствами обладает капуста.

Витамин U (метилметионин). Этот витамин поддерживает здоровье желудка и двенадцатиперстной кишки.

Витамин К. Благодаря этому витамину быстрее останавливаются кровотечения, ускоряется заживление царапин и порезов. Помимо этого, капуста содержит много кальция, витаминов С и К, калия, фосфора, магния.

Бета-каротин. Его много в тёмно-зелёной внешней части капусты. Это вещество при попадании в организм человека превращается в витамин А, который полезен для зрения.