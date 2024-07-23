Перечислены полезные для здоровья свойства растения ашваганды

Специалисты обнаружили, что ашваганда может снижать стресс и беспокойство. При этом они отметили, что нужно ещё провести более подробные исследования.

Считается, что полезные свойства ашваганды связаны с природными стероидами, называемыми витанолидами. Однако в эту группу входит несколько сотен соединений, а на сегодня из них выделены десятки.

Помните также, что травяной не означает безопасный. У некоторых людей ашваганда вызывает сонливость и более серьёзные побочные эффекты. Лучше относиться к этому растению как к лекарству, а не просто как к траве.

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