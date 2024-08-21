Перечислены полезные для здоровья свойства семечек подсолнечника

Отличный источник растительного белка. Результаты исследований показывают, что этот тип белка поддерживает здоровье сердца, помогает контролировать вес, снижает вероятность развития хронических болезней. 28 г семечек подсолнечника содержат 7 г растительного белка.

Поддержание здоровья кожи. Благодаря витамину Е в составе семян подсолнечника вы защитите кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды. Также в этих семечках есть незаменимые жирные кислоты, которые придают коже здоровый блеск, увлажняют её.

Насыщение. В семенах много жира, что делает их калорийными.

Много клетчатки. Одна чашка семян подсолнечника содержит 12 г клетчатки. Она надолго насыщает, контролирует уровень холестерина, поддерживает здоровье сердца. По данным Национального института здравоохранения, клетчатка в семенах подсолнечника улучшает пищеварение, предотвращает запоры, обеспечивает регулярную дефекацию.

Помощь в здоровом наборе веса. Семена подсолнечника содержат большое количество полезных полиненасыщенных жиров. При этом 28 г семян — это около 204 ккал.

Большое количество магния. В одной чашке семян подсолнечника — 455 мг этого вещества. Оно регулирует работу нервной системы, спазмы, настроение, полезно для костей.

Хороший источник витамина Е. Это мощный антиоксидант. В 28 г семечек подсолнечника содержится 38% ежедневной нормы этого витамина.

Укрепление иммунитета. В состав семян подсолнечника входит селен. Он важен для иммунной системы.