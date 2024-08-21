Перечислены полезные для здоровья свойства семечек подсолнечника

Перечислены полезные для здоровья свойства семечек подсолнечникаЭто универсальная и вкусная закуска
Отличный источник растительного белка. Результаты исследований показывают, что этот тип белка поддерживает здоровье сердца, помогает контролировать вес, снижает вероятность развития хронических болезней. 28 г семечек подсолнечника содержат 7 г растительного белка.
Поддержание здоровья кожи. Благодаря витамину Е в составе семян подсолнечника вы защитите кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды. Также в этих семечках есть незаменимые жирные кислоты, которые придают коже здоровый блеск, увлажняют её.
Насыщение. В семенах много жира, что делает их калорийными.
Много клетчатки. Одна чашка семян подсолнечника содержит 12 г клетчатки. Она надолго насыщает, контролирует уровень холестерина, поддерживает здоровье сердца. По данным Национального института здравоохранения, клетчатка в семенах подсолнечника улучшает пищеварение, предотвращает запоры, обеспечивает регулярную дефекацию.
Помощь в здоровом наборе веса. Семена подсолнечника содержат большое количество полезных полиненасыщенных жиров. При этом 28 г семян — это около 204 ккал.
Большое количество магния. В одной чашке семян подсолнечника — 455 мг этого вещества. Оно регулирует работу нервной системы, спазмы, настроение, полезно для костей.
Хороший источник витамина Е. Это мощный антиоксидант. В 28 г семечек подсолнечника содержится 38% ежедневной нормы этого витамина.
Укрепление иммунитета. В состав семян подсолнечника входит селен. Он важен для иммунной системы.
Не лишены семечки подсолнечника и недостатков.
Высокая калорийность. Если вы станете есть слишком много семечек подсолнечника, то легко наберёте вес.
Большое количество омега-6. Для здоровья важен баланс омега-3 и омега-6 в организме. При избытке последних может повыситься риск возникновения хронических болезней, появиться воспаление.
Много натрия. Большинство семян подсолнечника продаются в солёном виде.
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