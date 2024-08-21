Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 августа 2024, 18:45
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Перечислены полезные для здоровья свойства семечек подсолнечника

Это универсальная и вкусная закуска
Диетологи рассказали, какие преимущества для организма человека может дать употребление семян подсолнечника.
Перечислены полезные для здоровья свойства семечек подсолнечника
© La Bicicleta Vermella//Getty Images

Отличный источник растительного белка. Результаты исследований показывают, что этот тип белка поддерживает здоровье сердца, помогает контролировать вес, снижает вероятность развития хронических болезней. 28 г семечек подсолнечника содержат 7 г растительного белка.

Поддержание здоровья кожи. Благодаря витамину Е в составе семян подсолнечника вы защитите кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды. Также в этих семечках есть незаменимые жирные кислоты, которые придают коже здоровый блеск, увлажняют её.

Насыщение. В семенах много жира, что делает их калорийными.

Много клетчатки. Одна чашка семян подсолнечника содержит 12 г клетчатки. Она надолго насыщает, контролирует уровень холестерина, поддерживает здоровье сердца. По данным Национального института здравоохранения, клетчатка в семенах подсолнечника улучшает пищеварение, предотвращает запоры, обеспечивает регулярную дефекацию.

Помощь в здоровом наборе веса. Семена подсолнечника содержат большое количество полезных полиненасыщенных жиров. При этом 28 г семян — это около 204 ккал.

Большое количество магния. В одной чашке семян подсолнечника — 455 мг этого вещества. Оно регулирует работу нервной системы, спазмы, настроение, полезно для костей.

Хороший источник витамина Е. Это мощный антиоксидант. В 28 г семечек подсолнечника содержится 38% ежедневной нормы этого витамина.

Укрепление иммунитета. В состав семян подсолнечника входит селен. Он важен для иммунной системы.

Перечислены полезные для здоровья свойства семечек подсолнечника
© Photos: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Не лишены семечки подсолнечника и недостатков.

Высокая калорийность. Если вы станете есть слишком много семечек подсолнечника, то легко наберёте вес.

Большое количество омега-6. Для здоровья важен баланс омега-3 и омега-6 в организме. При избытке последних может повыситься риск возникновения хронических болезней, появиться воспаление.

Много натрия. Большинство семян подсолнечника продаются в солёном виде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.