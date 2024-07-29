Перечислены полезные и вредные для здоровья свойства фисташек

Фисташки обладают множеством преимуществ для здоровья.

Потеря веса и снижение кровяного давления. Результаты исследования 2020 года показали, что 43 г фисташек вместе с рационом с ограничением калорий были связаны со значительным снижением артериального давления и веса. Также люди, которые ели фисташки, употребляли меньше сладостей и добавленного жира.

Контроль уровня сахара в крови. Употребление фисташек связано со значительным снижением уровня глюкозы в крови натощак, улучшением чувствительности к инсулину.

Улучшение липидного профиля. Систематический обзор и метаанализ 2023 года показали, что употребление фисташек положительно влияет на липидный профиль, то есть холестерин и триглицериды в крови. Также эти орехи защищают от развития болезней сердца.

Улучшение работы мозга и настроения. Одно исследование 2024 года продемонстрировало, что употребление фисташек связано с улучшением когнитивных способностей и повышением настроения у молодых людей с лишним весом. Кроме того, у них уменьшились окружность талии, показатели общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов.

Положительное влияние на микробиоту кишечника. Результаты научной работы 2014 года показали, что у тех, кто съедал 85 г фисташек каждый день в течение 18 дней, было больше полезных бактерий в кишечнике по сравнению с теми, кто ел миндаль во время исследования.