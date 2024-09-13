Перечислены полезные на первый взгляд вещи, которые могут навредить вашему иммунитету

При ослабленной иммунной системе организм становится более восприимчивым к инфекциям и болезням. Это может привести к частым болезням, длительному времени восстановления и повышенному риску возникновения серьёзных осложнений. Распространённые признаки слабого иммунитета — это повторяющиеся простуды, хроническая усталость, медленное заживление ран.

Некоторые вещи, которые кажутся вам полезными, могут навредить иммунной системе организма.

Чрезмерное потребление цинка. Это может ухудшить усвоение железа и меди, отмечает Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, дипломированный диетолог из Цинциннати, штат Огайо. Медь нужна для развития и функционирования иммунных клеток. Лучше получайте цинк естественным образом: из цельного зерна, орехов, семян, бобов, чечевицы, птицы и обогащённые хлопьев.

Соблюдение диеты с низким содержанием жиров. Полезные жиры жизненно важны для поддержания иммунной функции и общего здоровья, предупреждает Мишель Раух, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный диетолог The Actors Fund. Это ненасыщенные (содержатся в оливковом масле, авокадо и некоторых орехах) и полиненасыщенные (содержатся в жирной рыбе (например, лососе и сардинах), семенах чиа и грецких орехах).

Слишком частое мытьё. Чрезмерная чистота может подорвать иммунитет. Постоянная санитарная обработка окружающей среды и тела может ограничить воздействие различных микроорганизмов, на которых наша иммунная система должна «учиться». Это не значит, что вам следует отказаться от мытья рук. Однако некоторые (не все) эксперты не рекомендуют долгое время пользоваться антибактериальным мылом.