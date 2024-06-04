Перечислены последние научные открытия, связанные со сном

Мы знаем больше об осознанных сновидениях. Воспоминания о сновидениях, согласно результатам одного исследования, были связаны с активностью в области мозга, связанной с сознательным восприятием. Учёные смогли предсказать, будет ли человеку что-то сниться, благодаря наблюдению за активностью в этой зоне.

Кроме того, учёные сосредоточились на изучении осознанных сновидений (то есть во время которых человек осознаёт, что спит). В рамках исследования 2021 года удалось установить связь между спящими и исследователями. Учёный зачитывал математические задачи (например: сколько будет восемь минус шесть?), а спящему человеку нужно было дать ответ при помощи движений глаз. Как ни странно, отвечали участники эксперимента правильно.

Наш мозг воспроизводит воспоминания, пока мы спим. Обзор исследований 2023 года показал, что воспоминания, сформированные в течение дня, активируются, пока мы спим. Это удалось выяснить при помощи использования методов машинного обучения для «расшифровки» содержимого спящего мозга. Результаты метаанализа 91 эксперимента 2020 года показали, что участники после сна лучше запоминали стимулы, звуки которых воспроизводились во время сна.

Также исследования показали, что сон укрепляет память, определяет наиболее важные аспекты переживаний, реструктурирует наши воспоминания, формируя более связные повествования, помогает находить решение проблем.

Сон сохраняет здоровье нашего ума. Согласно данным исследований, недостаток сна серьёзно нарушает связи между различными сетями мозга. В результате лишённый сна мозг хуже усваивает новую информацию, хуже регулирует эмоции и не способен подавлять навязчивые мысли. Кроме того, нехватка сна может вас лишить возможности помогать другим людям.