Перечислены последствия для здоровья кофе натощак

Натощак пить кофе можно. Но некоторые исследования показывают, что в этом случае напиток влияет на организм по другому, чем когда его употребляют во время еды. Согласно текущим научным работам, в умеренных количествах кофе натощак едва ли вызовет побочные эффекты или проблемы со здоровьем.

Тем не менее на организм некоторых людей кофе на голодный желудок может повлиять. Он способен усугубить состояние человека при стрессовых ситуациях, уменьшить аппетит, вызвать проблемы с пищеварением, желание сходить в туалет, ухудшить симптомы кислотного рефлюкса.