Перечислены предметы, которые в 2024 году запрещено брать в самолёт

Больше 100 мл жидкости. Это связано с тем, что химчистка салона самолёта обходится дорого. При этом общий объём всех жидкостей в ручной кладе не должен превышать 1 л. Кроме того, к жидкостям относят консервы, варенье, паштет, мёд, сыр, камамбер, тональный крем (и вся декоративная косметика схожей консистенции). Ограничения при этом не распространяются на лекарства, детское питание, всё, что куплено в Duty Free.

Острые предметы. Запрещено брать любые ножницы, штопоры, спицы.

Алкоголь крепче 70%. Это касается и самогона.

Бензиновые зажигалки и спички. При этом перевозить обычные одноразовые зажигалки можно. Один пассажир — одна штука.

Ядовитые вещества. К ним относятся ещё кислоты, концентрированные растворы щелочей или солей, бытовые предметы с ядовитыми веществами (ртутный тонометр, например).