Перечислены преимущества для здоровья бентонитовой глины

Вот несколько полезных для здоровья свойств бентонитовой глины и бентонита.

Антибактериальное средство. Результаты исследований показывают, что бентонит может обладать антибактериальным действием. Молекулы бентонита могут вызывать иммунный ответ в организме при взаимодействии с бактериями Escherichia coli (E. coli), которые вызывают воспаление. Это снижает риск возникновения бактериальных и вирусных инфекций. Но для подтверждения этой эффективности необходимо провести дополнительные исследования на людях.

Предотвращение и лечение акне. Научно доказано, что бентонитовая глина поглощает излишки жира на коже, не высушивая ее. Подобные маски для лица очищают поры, уменьшают выработку кожного сала. Также в целом глиняные маски помогают в лечении прыщей.

Помощь при диарее. При приёме внутрь бентонитовая глина поглощает токсины вирусов и болезней, которые обычно вызывают диарею. Кроме того, бентонит облегчает боль в животе и симптомы синдрома раздражённого кишечника (СРК).