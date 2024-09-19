Перечислены преимущества хорошей гибкости для здоровья человека

Вот несколько причин, почему гибкости нужно обязательно уделять внимание при занятиях фитнесом.

Предотвращение травм. Это включает растяжения мышц и связок. Исследования показывают, что регулярная растяжка может значительно снизить риск травм, особенно у пожилых людей. Рекомендуется растягиваться три раза в неделю.

Лучший баланс и хорошая осанка. В долгосрочной перспективе вам будет проще поддерживать равновесие и осанку при хорошей гибкости.

Улучшенная производительность. Согласно исследованиям, растяжка улучшает спортивные результаты, поскольку она повышает эффективность мышц, снижает риск получения травм от перенапряжения.