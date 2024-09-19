Перечислены преимущества хорошей гибкости для здоровья человека

Перечислены преимущества хорошей гибкости для здоровья человекаХотя это может быть неочевидным
Вот несколько причин, почему гибкости нужно обязательно уделять внимание при занятиях фитнесом.
Предотвращение травм. Это включает растяжения мышц и связок. Исследования показывают, что регулярная растяжка может значительно снизить риск травм, особенно у пожилых людей. Рекомендуется растягиваться три раза в неделю.
Лучший баланс и хорошая осанка. В долгосрочной перспективе вам будет проще поддерживать равновесие и осанку при хорошей гибкости.
Улучшенная производительность. Согласно исследованиям, растяжка улучшает спортивные результаты, поскольку она повышает эффективность мышц, снижает риск получения травм от перенапряжения.
Уменьшение мышечного напряжения и боли. Растяжка и йога помогают снять напряжение в мышцах. Также эти виды упражнений удлиняют ваши мышцы и улучшают кровоток.
Улучшение кровообращения. Когда вы растягиваетесь, вы увеличиваете приток крови к мышцам, что помогает им быстрее восстанавливаться и оставаться здоровыми. Также это полезно для сердца.
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