Перечислены преимущества жизни без секса

Таня Шульц воздерживалась в последние 10 лет не только от секса, но и от поцелуев. При этом она совсем не скучает по интимной близости и признаётся, что её жизнь стала только лучше.

По её мнению, сексуальная энергия — это сила. Когда мы с кем-то спим, мы отдаём этому человеку свою силу. На сегодняшний день Шульц счастлива и без того, чтобы делиться с другим человеком любовью.

На самом деле Таня и не думала, что станет когда-то соблюдать целибат. Тем не менее она обнаружила, что такой образ жизни вести гораздо легче. Отказ от секса помог ей наладить духовные связи с людьми, сосредоточиться на их личностях.