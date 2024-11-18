Перечислены причины, по которым осенью холод переносится тяжелее, чем весной

В весеннее время мы внутренне ожидаем тепла. Поэтому и холод кажется менее ощутимым, чем осенью. К тому же в осеннее время дни укорачиваются, света и солнца становится меньше, температура опускается всё ниже. Весной же - наоборот.

Весной мы также обычно больше времени начинаем проводить на улице, активнее заниматься спортом. Это помогает привыкнуть к изменениям погоды.

Солнца в весеннее время становится всё больше. Оно начинает греть. Осенью же часто дни пасмурные.