Перечислены причины, по которым от вас может плохо пахнуть, несмотря на хорошую гигиену

Забытый тампон во влагалище. Его запах можно описать как непреодолимый, неприятный, похожий на гниющий мусор. Также у вас может возникнуть чувство давления или общего дискомфорта, но для многих женщин сильный запах является единственным симптомом. Кроме того, при слишком долгом нахождении тампона во влагалище могут возникнуть выделения, не связанные с менструацией, боль в тазу, повышенная температура тела.

Вагинальная дрожжевая инфекция. Она возникает из-за чрезмерного роста грибка Candida. Часто это может привести к выделениям, напоминающим творог, а иногда и с хлебным, дрожжевым запахом. Также инфекция может возникнуть при длительном ношении тесной и влажной одежды, например купального костюма. К другим симптомам относятся ощущение жжения во время мочеиспускания или секса, красная, опухшая вульва, сыпь, боль и болезненность во влагалище, водянистые выделения.

Бактериальный вагиноз. Это состояние развивается, когда количество вредных бактерий превышает количество «хороших» о влагалище. Это может привести к выделениям из влагалища с сильным неприятным или рыбным запахом. При бактериальном вагинозе запах гораздо сильнее, чем при бактериальной инфекции. Часто запах наиболее заметен после секса, во время менструации или сразу после неё. По данным клиники Кливленда, более 8 из 10 человек с бактериальным вагинозом не испытывают симптомов.

Инфекция мочевыводящих путей. Она может привести к неприятному запаху мочи. Изменить её запах также могут витамины, лекарства и продукты питания. Кроме того, такая моча может указывать на инфекцию почек.