Перечислены причины, по которым возникает сахарный диабет. И это не только диета

Диабет 1 типа обычно считается аутоиммунным заболеванием, а диабет 2 типа связывают с факторами, которые способствуют развитию резистентности к инсулину. Среди этих причин следующие.

Диета. Вызвать ожирение может употребление фастфуда, трансжиров, простых углеводов, которых много в сладостях.

Низкая физическая активность. Это может способствовать развитию ожирения.

Нехватка сна. Это один из факторов, связанных с диабетом 2 типа. При этом спать слишком долго — более девяти часов — тоже нельзя.