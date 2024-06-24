Перечислены причины, по которым возникает сахарный диабет. И это не только диета

Перечислены причины, по которым возникает сахарный диабет. И это не только диетаЭто касается именно диабета 2 типа
Диабет 1 типа обычно считается аутоиммунным заболеванием, а диабет 2 типа связывают с факторами, которые способствуют развитию резистентности к инсулину. Среди этих причин следующие.
Диета. Вызвать ожирение может употребление фастфуда, трансжиров, простых углеводов, которых много в сладостях.
Низкая физическая активность. Это может способствовать развитию ожирения.
Нехватка сна. Это один из факторов, связанных с диабетом 2 типа. При этом спать слишком долго — более девяти часов — тоже нельзя.
Инфекции. Это связано с теми, кто генетически предрасположен к развитию диабета 1 типа. В этом случае спровоцировать такую реакцию иммунной системы могут эпидемический паротит, краснуха или ротавирус.
Гигиена. Слишком частое мытьё может повысить риск возникновения диабета из-за нехватки контакта иммунной системы с патогенами.
Лекарства. Некоторые препараты могут привести к повышению уровня сахара в крови. Например: β-блокаторы, глюкокортикоиды, некоторые антипсихотические препараты, иммунодепрессанты.
Другие заболевания. Сахарный диабет может быть вторичным по отношению к множеству болезней, в том числе связанных с поджелудочной железой, печенью и эндокринными железами. При этом у 20% подростков и 40−50% взрослых с диабетом есть также кистозный фиброз.
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