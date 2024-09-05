Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 сентября 2024, 23:15
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Перечислены привычки, которые защищают от снижения когнитивных функций из-за диабета

Об этом важно знать
Результаты нового продольного исследования Каролинского института в Швеции показали, что диабет 2 типа и преддиабет связаны с ускоренным старением мозга. Однако смягчить это влияние может здоровый образ жизни.
Перечислены привычки, которые защищают от снижения когнитивных функций из-за диабета
© Frontier Healthcare

Команда учёных проанализировала данные более 31 тысячи участников в возрасте от 40 до 70 лет из UK Biobank. Изучались результаты МРТ-сканирования мозга, а для оценки возраста мозга использовались методы машинного обучения.

Выяснилось, что преддиабет связан был с мозгом, который был примерно на 0,5 года старше реального возраста человека. У людей с диабетом 2 типа средний возраст мозга был на 2,3 года больше их хронологического возраста. Если диабет был плохо контролируемый, то мозг этих людей выглядел на 4 года старше ожидаемого. Кроме того, этот разрыв между возрастом мозга и хронологическим возрастом имеет тенденцию увеличиваться с течением времени у людей с диабетом.

Перечислены привычки, которые защищают от снижения когнитивных функций из-за диабета
© Getty Images

К счастью, определённые факторы образа жизни могут уменьшить негативное влияние диабета на мозг. К ним относятся регулярные занятия спортом, отказ от курения, употребление алкоголя в умеренных количествах.

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