Перечислены привычки, которые защищают от снижения когнитивных функций из-за диабета

Команда учёных проанализировала данные более 31 тысячи участников в возрасте от 40 до 70 лет из UK Biobank. Изучались результаты МРТ-сканирования мозга, а для оценки возраста мозга использовались методы машинного обучения.

Выяснилось, что преддиабет связан был с мозгом, который был примерно на 0,5 года старше реального возраста человека. У людей с диабетом 2 типа средний возраст мозга был на 2,3 года больше их хронологического возраста. Если диабет был плохо контролируемый, то мозг этих людей выглядел на 4 года старше ожидаемого. Кроме того, этот разрыв между возрастом мозга и хронологическим возрастом имеет тенденцию увеличиваться с течением времени у людей с диабетом.