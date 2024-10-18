Перечислены признаки, что ваша обувь для ходьбы уже слишком старая

Вот явные признаки того, что вам пора купить пару новых кроссовок.

Ваша обувь уже не такая упругая и мягкая, как раньше. Это может указывать на то, что межподошва сжата.

Вы чувствуете усталость или боль в ногах. Если раньше всё было хорошо, возможно, пора выбросить кроссовки и купить новые.

Вы испытываете дискомфорт или боль в пояснице, колене или бедре. Это может быть признаком недостаточной амортизации в обуви. Со временем это может повысить риск получения травм.