Перечислены признаки того, что у вас сердечная недостаточность

У человека с систолической сердечной недостаточностью могут быть следующие симптомы: учащённое сердцебиение; ощущение, будто сердце колотится; одышка, особенно ночью или в лежачем положении; хрипы; кашель, который не проходит; увеличение веса; расширение области желудка из-за скопления жидкости; отёк ног; отёк мошонки; выпячивание крупных шейных вен; потеря аппетита; спутаность сознания.

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