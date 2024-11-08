Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 ноября 2024, 21:45
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Перечислены признаки того, что у вас сердечная недостаточность

Обратите на них внимание
Систолическая сердечная недостаточность затрагивает левую сторону сердца. Это состояние возникает, когда левая часть сердца начинает работать хуже и качает кровь не так эффективно, как раньше.
Перечислены признаки того, что у вас сердечная недостаточность
© Cartersville, GA

Обычно симптомы сердечной недостаточности развиваются медленно, хотя могут возникнуть и неожиданно. На ранних стадиях систолической сердечной недостаточности проблемы со здоровьем могут появляться только при физической активности. Со временем вы можете заметить симптомы болезни и в состоянии покоя.

Перечислены признаки того, что у вас сердечная недостаточность
© Drs Producoes / Getty Images

У человека с систолической сердечной недостаточностью могут быть следующие симптомы: учащённое сердцебиение; ощущение, будто сердце колотится; одышка, особенно ночью или в лежачем положении; хрипы; кашель, который не проходит; увеличение веса; расширение области желудка из-за скопления жидкости; отёк ног; отёк мошонки; выпячивание крупных шейных вен; потеря аппетита; спутаность сознания.

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