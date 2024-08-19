Перечислены признаки того, что вашему ребёнку нужны очки

Перечислены признаки того, что вашему ребёнку нужны очкиВнимательно следите за его поведением
В первые восемь лет жизни мозг и глаза учатся работать вместе и зрительная система всё ещё развивается. Именно в это время нужно следить за поведением ребёнка, так как оно может сказать о потенциальных проблемах со зрением, говорит Кристина Вэн, доцент кафедры офтальмологии в Бейлоре.
Когда у детей появляются проблемы со зрением, они часто начинают вести себя неадекватно или у них возникают другие признаки стресса. Как родитель, ответьте на следующие вопросы: «Расстраивается ли мой ребёнок, когда смотрит фильм вдали от экрана?», «Избегает ли он/она чтения или других форм работы вблизи?», «Кажется ли, что он игнорирует людей или предметы на расстоянии?»
Среди других симптомов потери зрения у детей выделяют частые головные боли, слишком сильное трение глаз, держание планшета или книги слишком близко или далеко от глаз, закрывание одного глаза для чтения, скрещивание, блуждание или прищуривание глаз, поведенческие проблемы/неспособность сосредоточиться, плохие оценки в школе, жалобы на то, что сложно рассмотреть написанное на доске в школе.
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