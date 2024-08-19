Перечислены признаки того, что вашему ребёнку нужны очки

В первые восемь лет жизни мозг и глаза учатся работать вместе и зрительная система всё ещё развивается. Именно в это время нужно следить за поведением ребёнка, так как оно может сказать о потенциальных проблемах со зрением, говорит Кристина Вэн, доцент кафедры офтальмологии в Бейлоре.

Когда у детей появляются проблемы со зрением, они часто начинают вести себя неадекватно или у них возникают другие признаки стресса. Как родитель, ответьте на следующие вопросы: «Расстраивается ли мой ребёнок, когда смотрит фильм вдали от экрана?», «Избегает ли он/она чтения или других форм работы вблизи?», «Кажется ли, что он игнорирует людей или предметы на расстоянии?»