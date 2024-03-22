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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 марта 2024, 12:45
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Перечислены продукты диеты MIND, которые помогут вам жить дольше

Возьмите это себе на заметку
Диета MIND направлена на то, чтобы сохранить мозг молодым и здоровым надолго. А некоторые продукты, входящие в этот рацион, ещё и продлевают жизнь.

Листовая зелень. Она считается отличным источником витамина Е, фолиевой кислоты, флавоноидов и каротиноидов. Добавляйте зелень каждый день в свои блюда.

Овощи. Включайте в перекусы и основные приёмы пищи хотя бы один овощ в день.

Ягоды. В них много полифенолов, которые помогают снизить воспалительный индекс, что важно для здоровья мозга. Известно, что мозг отличается особой восприимчивостью к окислительному стрессу. В рамках диеты MIND рекомендуется употреблять ягоды хотя бы два раза в неделю.

Перечислены продукты диеты MIND, которые помогут вам жить дольше
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Орехи. Они дают организму полезные жиры. Известно, что мозг на 60% состоит из жира. Также в орехах есть витамин Е, растительный белок и витамины группы В.

Морепродукты. Выбирайте такие продукты, как полосатый окунь, арктический голец, анчоусы, камбала или морские водоросли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.