Перечислены продукты диеты MIND, которые помогут вам жить дольше

Перечислены продукты диеты MIND, которые помогут вам жить дольшеВозьмите это себе на заметку
Листовая зелень. Она считается отличным источником витамина Е, фолиевой кислоты, флавоноидов и каротиноидов. Добавляйте зелень каждый день в свои блюда.
Овощи. Включайте в перекусы и основные приёмы пищи хотя бы один овощ в день.
Ягоды. В них много полифенолов, которые помогают снизить воспалительный индекс, что важно для здоровья мозга. Известно, что мозг отличается особой восприимчивостью к окислительному стрессу. В рамках диеты MIND рекомендуется употреблять ягоды хотя бы два раза в неделю.
Орехи. Они дают организму полезные жиры. Известно, что мозг на 60% состоит из жира. Также в орехах есть витамин Е, растительный белок и витамины группы В.
Морепродукты. Выбирайте такие продукты, как полосатый окунь, арктический голец, анчоусы, камбала или морские водоросли.
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