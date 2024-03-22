Перечислены продукты диеты MIND, которые помогут вам жить дольше

Листовая зелень. Она считается отличным источником витамина Е, фолиевой кислоты, флавоноидов и каротиноидов. Добавляйте зелень каждый день в свои блюда.

Овощи. Включайте в перекусы и основные приёмы пищи хотя бы один овощ в день.

Ягоды. В них много полифенолов, которые помогают снизить воспалительный индекс, что важно для здоровья мозга. Известно, что мозг отличается особой восприимчивостью к окислительному стрессу. В рамках диеты MIND рекомендуется употреблять ягоды хотя бы два раза в неделю.