Перечислены продукты, которые нельзя никогда замораживать

Кисломолочные продукты. Сметана, йогурт, творог, мягкие сыры при заморозке утрачивают свою структуру. Они могут становиться зернистыми, расслаиваться.

Листовые салаты. После заморозки шпинат, руккола или латук теряют структуру, становятся вялыми.

Свежие яйца. Если они в скорлупе, то их замораживать нельзя из-за риска разрыва этой скорлупы. Помимо этого, они теряют свои свойства, структуру.

Фрукты с высоким содержанием воды. Это огурцы, дыни, арбузы, виноград, апельсины. Они после заморозки будут водянистыми.

Жареные продукты. Картошка фри, куриные крылышки станут после заморозки влажными и мягкими.