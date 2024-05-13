Перечислены продукты, которые очищают организм от токсинов

Антиоксиданты. Особенно эффективны для поддержания здоровья лёгких фрукты и овощи, в которых есть витамин С, Е, бета-каротин. Этих веществ много в клубнике, брокколи, апельсине, красном перце, моркови.

Омега-3 жирные кислоты. Больше всего их в скумбрии, лососе, льняном семени.

Зелёный чай. При регулярном употреблении он предотвращает затвердение лёгочной ткани.

Кофе. Он поддерживает состояние лёгких в норме за счёт антиоксидантов и кофеина. Рекомендуется для этого выпивать одну чашку в сутки.

Тыква. Это богатый источник каротиноидов. В тыкве есть большое количество зеаксантина и лютеина, альфа- и бета-каротин.

Йогурт. Имеется в виду домашний вариант. Он богат калием, кальцием, селеном, фосфором.