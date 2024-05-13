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Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 мая 2024, 02:15
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Перечислены продукты, которые очищают организм от токсинов

Также они улучшат работу лёгких
Известно, что лёгким вредят курение, неправильное питание, загрязнение воздуха. Помочь исправить ситуацию могут определённые продукты.
Перечислены продукты, которые очищают организм от токсинов
© Harvard Health

Антиоксиданты. Особенно эффективны для поддержания здоровья лёгких фрукты и овощи, в которых есть витамин С, Е, бета-каротин. Этих веществ много в клубнике, брокколи, апельсине, красном перце, моркови.

Омега-3 жирные кислоты. Больше всего их в скумбрии, лососе, льняном семени.

Зелёный чай. При регулярном употреблении он предотвращает затвердение лёгочной ткани.

Кофе. Он поддерживает состояние лёгких в норме за счёт антиоксидантов и кофеина. Рекомендуется для этого выпивать одну чашку в сутки.

Тыква. Это богатый источник каротиноидов. В тыкве есть большое количество зеаксантина и лютеина, альфа- и бета-каротин.

Йогурт. Имеется в виду домашний вариант. Он богат калием, кальцием, селеном, фосфором.

Перечислены продукты, которые очищают организм от токсинов
© Pixabay Sabrina_Ripke_Fotografie

Репчатый лук и чеснок. Их сочетание является натуральным антибиотиком.

Свёкла. Она полезна для лёгких за счёт беталаина в составе. Однако при наличии хронических болезней вам нужно сначала проконсультироваться со специалистом.

Цитрусовые. Эти фрукты богаты витамином С, укрепляют иммунитет, помогают защитить лёгкие.

Гранат. Он отличается наличием антиоксидантных и противовоспалительных компонентов.

Куркума. В ней тоже много противовоспалительных веществ и антиоксидантов. Также она содержит куркумин.

Краснокочанная капуста. Она полезна для здоровья за счёт наличия в составе витаминов А, С, рибофлавина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.