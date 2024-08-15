Перечислены продукты, которые омолаживают сердце

Бобы эдамамэ. В их состав входят калий, магний, фолиевая кислота, которые снижают давление. Также эти бобы — отличный источник клетчатки. Она, как подтвердило одно исследование, значительно снижает вероятность развития болезней сердца.

Чай ройбуш. В нём есть аспалатин. Этот флавоноид успокаивает организм, сохраняет здоровье сердца.

Томаты. Согласно многим исследованиям, регулярное употребление этих овощей связано со снижением вероятности появления болезней сердца, повреждений кожи, некоторых видов онкологии.

Грецкие орехи. Благодаря употреблению горсти этих орехов пять и более раз в неделю вы снизите риск возникновения болезней сердца почти на 40%.

Тёмный шоколад. Множество научных работ показывают, что люди, которые его едят, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Семена льна. Они повышают уровень полезного холестерина, содержат много омега-3. Эти жирные кислоты снижают вероятность развития сердечных болезней.

Пророщенный чеснок. Результаты одного исследования показали, что люди, которые ели такой чеснок, имели меньше холестериновых бляшек.

Батат. Сладкий картофель содержит много клетчатки, питательных веществ, помогает в похудении.

Жареный арахис. В арахисе, которые обжарен на сухой сковороде, в пять раз больше полезного для здоровья сердца ресвератрола, чем в сыром или в обжаренном в масле. Содержится это вещество в кожице ореха.

Дикий лосось. Он содержит омега-3 жирные кислоты, положительно влияющие на сердце.