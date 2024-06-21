Перечислены продукты, которые улучшат результаты тренировок

Молоко и шоколадное молоко. Они оба дают углеводы и белки. Особенно полезно для этого шоколадное молоко, так как оно способствует регидратации и восстановлению мышц.

Терпкий вишнёвый сок. В его состав входит множество антиоксидантов, а также противовоспалительных соединений (антоцианов).

Лосось. Благодаря ему вы получите большое количество жирных кислот омега-3, витамина D и качественного белка.

Гранатовый сок. В нём много антиоксидантов, особенно полифенолов. Они улучшают кровоток, уменьшают болезненность мышц, ускоряют восстановление.

Свекольный сок. Он богат нитратами, которые улучшают кровоток и доставку кислорода к мышцам. Он делает выносливее, повышает производительность во время тренировок.