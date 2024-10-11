Перечислены продукты, которых нужно избегать при высоком давлении

Перечислены продукты, которых нужно избегать при высоком давленииБудьте осторожны
Солёная пища. Например, это обработанное мясо, консервированные супы, упакованные закуски, приправы, пицца, тако, бургеры.
Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Исследования связывают потребление этих жиров с повышенным риском гипертонии. Исключите из рациона жирные куски мяса, жареные блюда, жирные молочные продукты, соусы на основе сливок, обработанное мясо.
Продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Они могут привести к набору веса и развитию резистентности к инсулину. Это важно для контроля давления. Среди таких продуктов — подслащённые йогурты, сиропы, выпечка на завтрак, конфеты, консервированные фрукты (в сиропе).
Сладкие напитки. Их связывают с повышенным риском гипертонии. Это обычная газировка, подслащённые кофейные напитки, энергетики, сладкий холодный чай, спортивные напитки.
Чрезмерное употребление алкоголя. Употребление спиртного может способствовать повышению кровяного давления.
Некоторые замороженные продукты. Это замороженная пицца, замороженный картофель фри, замороженная колбаса для завтрака, лазанья, замороженные обеды.
Продукты с высоким содержанием холестерина. Они могут негативно влиять на артериальное давление, способствуя развитию атеросклероза (накоплению бляшек). Много холестерина в жареном цыплёнке, масле, беконе, колбасе, говядине, моллюсках, сыре, мясных субпродуктах.
Фастфуд с высоким содержанием жиров. Он включает гамбургеры, картофель фри, пиццу, жареные рыбные сэндвичи, жареного цыплёнка.
Приправы. Ограничьте употребление кетчупа, соуса барбекю, кремовых заправок для салатов, винегретов, соевого соуса, соуса терияки.
Обработанные или упакованные закуски. Избегайте картофельных чипсов, смесей для закусок, упакованного печенья, попкорна, конфет-батончиков, крендельков, закусок со вкусом сыра.
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