Перечислены продукты, которых нужно избегать при высоком давлении

Солёная пища. Например, это обработанное мясо, консервированные супы, упакованные закуски, приправы, пицца, тако, бургеры.

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Исследования связывают потребление этих жиров с повышенным риском гипертонии. Исключите из рациона жирные куски мяса, жареные блюда, жирные молочные продукты, соусы на основе сливок, обработанное мясо.

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Они могут привести к набору веса и развитию резистентности к инсулину. Это важно для контроля давления. Среди таких продуктов — подслащённые йогурты, сиропы, выпечка на завтрак, конфеты, консервированные фрукты (в сиропе).

Сладкие напитки. Их связывают с повышенным риском гипертонии. Это обычная газировка, подслащённые кофейные напитки, энергетики, сладкий холодный чай, спортивные напитки.

Чрезмерное употребление алкоголя. Употребление спиртного может способствовать повышению кровяного давления.