Перечислены продукты, от которых нужно отказаться при псориатическом артрите

Опубликовано 14 мая 2024, 03:00
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Перечислены продукты, от которых нужно отказаться при псориатическом артритеБудьте осторожны
Псориатический артрит — это тип воспалительного аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует суставы. Это приводит к боли в них и скованности. Кроме того, лекарства от этой болезни не существует.
Если у вас псориатический артрит, то вы можете без опаски есть такие продукты, как лосось, цельнозерновые, вишня и различные ягоды, яблоки, кале, перец, оливки и оливковое масло, чеснок, куркума, орехи, пробиотики. Они содержат противовоспалительные соединения, облегчающие боль.
Что касается напитков, то рекомендуется употреблять чёрный и зелёный чай.
Отказаться при псориатическом артрите необходимо от жирного и обработанного мяса, сладких продуктов и напитков.
С осторожностью следует употреблять молочные продукты (насыщенные жиры в них могут вызвать воспаление) и баклажаны (они могут усугубить симптомы болезни).
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Источник:Everyday Health
Автор:Валерия Филимонова