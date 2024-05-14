Перечислены продукты, от которых нужно отказаться при псориатическом артрите

Если у вас псориатический артрит, то вы можете без опаски есть такие продукты, как лосось, цельнозерновые, вишня и различные ягоды, яблоки, кале, перец, оливки и оливковое масло, чеснок, куркума, орехи, пробиотики. Они содержат противовоспалительные соединения, облегчающие боль.

Что касается напитков, то рекомендуется употреблять чёрный и зелёный чай.