Перечислены продукты, укрепляющие иммунитет

Существуют продукты, отмечает The Telegraph, которые помогают значительно повысить иммунитет. Их было бы полезно употреблять каждый день. Правда, помимо этого, нужно не забывать и о других методах поддержания здоровья. К примеру, о физической активности.

Врач Дон Харпер (Dawn Harper) поясняет: «Чтобы оставаться здоровым, необходимо поддерживать крепкую иммунную систему, и это, как ни странно, предполагает, в частности, физические упражнения, помогающие укрепить иммунную систему, и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Особенно полезен для иммунной системы витамин С, поэтому необходимо стараться употреблять в пищу много фруктов и овощей, а также достаточно спать». Кроме того, нужно обратить внимание на продукты, содержащие витамины Е, D и А, железо, цинк, селен.

Среди наиболее полезных для иммунной системы продуктов:

Брокколи. При приготовлении нужно помнить, что чем больше времени на это вы потратите, тем меньше необходимых веществ в капусте останется. Кроме того, брокколи содержит антиоксиданты, витамины А, С и Е.