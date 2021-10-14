Перечислены продукты, укрепляющие иммунитет

Перечислены продукты, укрепляющие иммунитетОни должны входить в ежедневный рацион
Существуют продукты, отмечает The Telegraph, которые помогают значительно повысить иммунитет. Их было бы полезно употреблять каждый день. Правда, помимо этого, нужно не забывать и о других методах поддержания здоровья. К примеру, о физической активности.
Врач Дон Харпер (Dawn Harper) поясняет: «Чтобы оставаться здоровым, необходимо поддерживать крепкую иммунную систему, и это, как ни странно, предполагает, в частности, физические упражнения, помогающие укрепить иммунную систему, и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Особенно полезен для иммунной системы витамин С, поэтому необходимо стараться употреблять в пищу много фруктов и овощей, а также достаточно спать». Кроме того, нужно обратить внимание на продукты, содержащие витамины Е, D и А, железо, цинк, селен.
Среди наиболее полезных для иммунной системы продуктов:
- Брокколи. При приготовлении нужно помнить, что чем больше времени на это вы потратите, тем меньше необходимых веществ в капусте останется. Кроме того, брокколи содержит антиоксиданты, витамины А, С и Е.
- Красный сладкий перец. В нём содержится много витамина С, а также бета-каротина. Последнее вещество в нашем организме преобразуется в витамин А.
- Черника. Содержит антоцианом, флаваноидом. Последний воздействует на организм как антиоксидант.
- Чеснок. Лучше всего есть в свежем виде. Из полезных веществ может похвастаться витамином B6, С, марганцем, селеном, аллицином.
- Шпинат. В нём много витамина С, Е, флавоноидов, каротиноидов. Он не только укрепляет иммунитет, но и борется с раком.
- Кефир. Рекомендуется его пить регулярно: или во время завтрака, или в какой-либо из приёмов пищи в течение дня. Кефир положительно влияет на здоровье, обладая антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными, антиканцерогенными, антиаллергенными свойствами.
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