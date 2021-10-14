Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:04
2 мин.

Перечислены продукты, укрепляющие иммунитет

Они должны входить в ежедневный рацион
Британское издание The Telegraph перечислило самые полезные для иммунной системы продукты.
Перечислены продукты, укрепляющие иммунитет

Существуют продукты, отмечает The Telegraph, которые помогают значительно повысить иммунитет. Их было бы полезно употреблять каждый день. Правда, помимо этого, нужно не забывать и о других методах поддержания здоровья. К примеру, о физической активности.

Врач Дон Харпер (Dawn Harper) поясняет: «Чтобы оставаться здоровым, необходимо поддерживать крепкую иммунную систему, и это, как ни странно, предполагает, в частности, физические упражнения, помогающие укрепить иммунную систему, и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Особенно полезен для иммунной системы витамин С, поэтому необходимо стараться употреблять в пищу много фруктов и овощей, а также достаточно спать». Кроме того, нужно обратить внимание на продукты, содержащие витамины Е, D и А, железо, цинк, селен.

Среди наиболее полезных для иммунной системы продуктов:

  1. Брокколи. При приготовлении нужно помнить, что чем больше времени на это вы потратите, тем меньше необходимых веществ в капусте останется. Кроме того, брокколи содержит антиоксиданты, витамины А, С и Е.
  1. Красный сладкий перец. В нём содержится много витамина С, а также бета-каротина. Последнее вещество в нашем организме преобразуется в витамин А.
Перечислены продукты, укрепляющие иммунитет
  1. Черника. Содержит антоцианом, флаваноидом. Последний воздействует на организм как антиоксидант.
  1. Чеснок. Лучше всего есть в свежем виде. Из полезных веществ может похвастаться витамином B6, С, марганцем, селеном, аллицином.
  1. Шпинат. В нём много витамина С, Е, флавоноидов, каротиноидов. Он не только укрепляет иммунитет, но и борется с раком.
  1. Кефир. Рекомендуется его пить регулярно: или во время завтрака, или в какой-либо из приёмов пищи в течение дня. Кефир положительно влияет на здоровье, обладая антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными, антиканцерогенными, антиаллергенными свойствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.