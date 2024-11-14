Перечислены простые и эффективные способы избавления от тяги к сладкому

Пейте достаточное количество жидкости. Тяга к еде, как показывают исследования, может говорить об обезвоживании. Поэтому старайтесь пить больше воды в течение дня, а также несладких напитков.

Не пропускайте приёмы пищи. Вас может тянуть к сладкому из-за колебаний уровня сахара в крови. Этот показатель может упасть, если вы пропускаете какие-то приёмы пищи.

Ешьте вместо сладостей фрукты. Натуральный сахар в фруктах может удовлетворить вашу тягу к сладкому и при этом содержит клетчатку, витамины, минералы, антиоксиданты. Благодаря клетчатке вы дольше будете чувствовать сытость.

Планируйте перекусы. Это тоже поможет контролировать тягу к сладкому.

Высыпайтесь. Плохой сон связывают с диетами, содержащими мало клетчатки и много добавленного сахара, насыщенных жиров.

Учитесь справляться со стрессом. Известно, что стресс заставляет организм вырабатывать гормон кортизол, который стимулирует выработку глюкозы (сахара). Это может привести к эмоциональному перееданию.