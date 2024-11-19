Перечислены простые способы избавления от надоедливой мелодии в голове

Переключения внимания. Чтобы мозг перестал повторять одно и то же, дайте ему новую информацию. Вы можете для этого попытаться решить кроссворд, считать в обратном порядке, поговорить с кем-то на другую тему.

Прослушивание мелодии до конца. Так мозг будет уже её воспринимать как завершённую.

Жевание жвачки. Это блокирует сигналы нервных клеток, которые отвечают за репетицию мелодий в голове.